У Києві можливі перебої з оплатою проїзду після атак РФ на дата-центри
У Києві можуть виникнути тимчасові перебої в роботі сервісів для оплати проїзду в громадському транспорті через технічні роботи, які проводять після російських атак на дата-центри.
Про це ввечері 29 вересня повідомила Київська міська державна адміністрація.
Перебої в роботі сервісів для оплати проїзду: що відомо
– Через постійні атаки ворога на дата-центри технічні роботи розпочнуть сьогодні о 22:00 і продовжать орієнтовно в першій половині завтрашнього дня, 30 вересня, – ідеться у повідомленні.
Під час проведення робіт можуть тимчасово виникати перебої в роботі окремих цифрових сервісів. Серед них – сервіси, які використовують для оплати проїзду в громадському транспорті.
Пасажирам рекомендують за можливості оплачувати проїзд банківською карткою.
У компанії Київ Цифровий підтвердилили, що в столиці можливі тимчасові обмеження в роботі сервісів оплати проїзду.
Збій у роботі сервісу Київ цифровий
У другій половині дня 29 вересня в роботі мобільного застосунку Київ Цифровий та на Порталі послуг Києва стався масштабний технічний збій. Через це частина послуг тимчасово недоступна.
Користувачі зіткнулися з труднощами під час авторизації та використання цифрового підпису.
– У зв’язку з масштабним технічним збоєм у роботі державних інформаційних систем можуть виникати труднощі з авторизацією та використанням цифрового підпису на Порталі послуг Києва та в мобільному застосунку Київ Цифровий, – йдеться у дописі компанії.
У Київ Цифровий наголосили, що проблема має тимчасовий характер, всі послуги незабаром мають відновити.
Нагадаємо, з 23 вересня російські війська почали систематично атакувати обладнання дата-центрів в Україні.
Уряд України виділив 518,3 млн грн із резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів та забезпечення їхньої роботи у разі обстрілів або кібератак.