У Києві можуть виникнути тимчасові перебої в роботі сервісів для оплати проїзду в громадському транспорті через технічні роботи, які проводять після російських атак на дата-центри.

Про це ввечері 29 вересня повідомила Київська міська державна адміністрація.

Перебої в роботі сервісів для оплати проїзду: що відомо

– Через постійні атаки ворога на дата-центри технічні роботи розпочнуть сьогодні о 22:00 і продовжать орієнтовно в першій половині завтрашнього дня, 30 вересня, – ідеться у повідомленні.

Під час проведення робіт можуть тимчасово виникати перебої в роботі окремих цифрових сервісів. Серед них – сервіси, які використовують для оплати проїзду в громадському транспорті.

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Пасажирам рекомендують за можливості оплачувати проїзд банківською карткою.

У компанії Київ Цифровий підтвердилили, що в столиці можливі тимчасові обмеження в роботі сервісів оплати проїзду.

Збій у роботі сервісу Київ цифровий

У другій половині дня 29 вересня в роботі мобільного застосунку Київ Цифровий та на Порталі послуг Києва стався масштабний технічний збій. Через це частина послуг тимчасово недоступна.

Користувачі зіткнулися з труднощами під час авторизації та використання цифрового підпису.

– У зв’язку з масштабним технічним збоєм у роботі державних інформаційних систем можуть виникати труднощі з авторизацією та використанням цифрового підпису на Порталі послуг Києва та в мобільному застосунку Київ Цифровий, – йдеться у дописі компанії.

У Київ Цифровий наголосили, що проблема має тимчасовий характер, всі послуги незабаром мають відновити.

Нагадаємо, з 23 вересня російські війська почали систематично атакувати обладнання дата-центрів в Україні.

Уряд України виділив 518,3 млн грн із резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів та забезпечення їхньої роботи у разі обстрілів або кібератак.

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