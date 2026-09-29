Украинские военные должны уничтожать российские средства поражения еще до того, как они доберутся до Киева. Для этого планируется усилить эшелонированную защиту столицы и адаптировать работу противовоздушной обороны к новой тактике РФ.

Об этом заявил министр обороны Евгений Хмара после посещения командных пунктов воинских частей Воздушных сил в Киевской области.

Как планируется усилить защиту Киева

Во время встречи с военными Евгений Хмара обсудил изменения в тактике российских воздушных атак и новые вызовы для столичного региона.

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Отдельно был проанализирован весь процесс боевой работы: от обнаружения и сопровождения воздушных целей до принятия решений и их уничтожения.

По словам Хмары, главная задача защитников неба заключается в том, чтобы перехватывать российские средства поражения еще до их приближения к столице.

Для этого военные определили подходы, которые необходимо изменить, и способы усиления эшелонированной защиты Киева.

Министр подчеркнул, что авиация, подразделения ПВО и мобильные огневые группы должны перестроить свою работу в соответствии с новыми условиями.

Хмара также обсудил с боевыми пилотами и операторами систем ПВО имеющиеся силы и средства, а также потребности подразделений.

Как будут защищать Киев от реактивных Shahed

Особое внимание во время встречи уделили реактивным ударным дронам типа Shahed.

По словам министра обороны, украинские силы уже имеют опыт уничтожения таких целей. Следующей задачей станет масштабирование технологических решений, которые показали свою эффективность, и обеспечение ими подразделений.

Над этим Минобороны работает совместно с военными, украинскими производителями и международными партнерами.

Хмара добавил, что параллельно Украина будет продолжать усиливать защиту городов и наносить дальнобойные удары, которые, по его словам, снижают способность России вести войну.

Напомним, Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца года.

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