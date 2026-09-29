Українські військові мають знищувати російські засоби ураження ще до того, як вони дістануться Києва. Для цього планують посилити ешелонований захист столиці та адаптувати роботу протиповітряної оборони до нової тактики РФ.

Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара після відвідування командних пунктів військових частин Повітряних сил на Київщині.

Як планують посилити захист Києва

Під час зустрічі з військовими Євгеній Хмара обговорив зміни у тактиці російських повітряних атак та нові виклики для столичного регіону.

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Окремо був проаналізований весь процес бойової роботи: від виявлення і супроводження повітряних цілей до ухвалення рішень та їх знищення.

За словами Хмари, головне завдання для захисників неба полягає у тому, щоб перехоплювати російські засоби ураження ще до їхнього наближення до столиці.

Для цього військові визначили підходи, які потрібно змінити, та способи посилення ешелонованого захисту Києва.

Міністр наголосив, що авіація, підрозділи ППО та мобільні вогневі групи мають перебудувати свою роботу відповідно до нових умов.

Хмара також обговорив із бойовими пілотами та операторами систем ППО наявні сили й засоби, а також потреби підрозділів.

Як захищатимуть Київ від реактивних Shahed

Окрему увагу під час зустрічі приділили реактивним ударним дронам типу Shahed.

За словами міністра оборони, українські сили вже мають досвід знищення таких цілей. Наступним завданням стане масштабування технологічних рішень, які показали ефективність, та забезпечення ними підрозділів.

Над цим Міноборони працює спільно з військовими, українськими виробниками та міжнародними партнерами.

Хмара додав, що паралельно Україна продовжуватиме посилювати захист міст і завдавати далекобійних ударів, які, за його словами, зменшують спроможності Росії вести війну.

Нагадаємо, Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16 до кінця року.

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