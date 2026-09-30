В сентябре в рамках программы Зимняя поддержка были профинансированы выплаты в размере 19 400 грн для 1 424 домохозяйств, проживающих на прифронтовых территориях.

Общая сумма выделенных средств превысила 27,6 млн грн, сообщили в Министерстве социальной политики.

Зимняя поддержка 19 400 грн: кто уже получил выплаты

Речь идет о семьях, проживающих на прифронтовых территориях на расстоянии до 20 км от линии фронта и входящих в первый перечень общин.

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На программу в целом предусмотрено более 7,4 млрд грн. Это средства международных и национальных гуманитарных организаций.

Часть финансирования поступает через Гуманитарный счет Минсоцполитики, открытый в Национальном банке Украины, другая часть формируется международными партнерами.

К поддержке программы присоединились ЮНИСЕФ, Украинский Красный Крест, УВКБ ООН и другие гуманитарные организации.

Кто может получить помощь в размере 19 400 грн

Единовременная выплата в размере 19 400 грн предусмотрена для семей, относящихся к 11 уязвимым категориям.

Помощь предоставляется на одно домохозяйство.

Подать заявление можно до 30 октября 2026 года через сервисные центры Пенсионного фонда, ЦНАПы или органы местного самоуправления.

Способ подачи заявления зависит от того, в какой перечень входит община. Территории разделены на два списка в зависимости от расстояния до линии фронта и механизма финансирования.

Средства можно использовать без ограничений — семья самостоятельно определяет, на какие нужды их направить.

Напомним, в сентябре в Украине стартовала программа единовременной денежной помощи жителям прифронтовых территорий на предстоящий отопительный сезон.

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