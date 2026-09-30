У вересні в межах програми Зимова підтримка профінансували виплати 19 400 грн для 1 424 домогосподарств, які проживають на прифронтових територіях.

Загальна сума спрямованих коштів перевищила 27,6 млн грн, повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Зимова підтримка 19 400 грн: хто вже отримав виплати

Йдеться про родини, які проживають на прифронтових територіях на відстані до 20 км від лінії фронту та належать до першого переліку громад.

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На програму загалом передбачено понад 7,4 млрд грн. Це кошти міжнародних та національних гуманітарних організацій.

Частина фінансування надходить через Гуманітарний рахунок Мінсоцполітики, відкритий у Національному банку України, інша частина формується міжнародними партнерами.

До підтримки програми долучилися UNICEF, Український Червоний Хрест, УВКБ ООН та інші гуманітарні організації.

Хто може отримати допомогу 19 400 грн

Одноразова виплата 19 400 грн передбачена для родин, які належать до 11 вразливих категорій.

Допомога надається на одне домогосподарство.

Подати заяву можна до 30 жовтня 2026 року через сервісні центри Пенсійного фонду, ЦНАПи або органи місцевого самоврядування.

Спосіб подання залежить від того, до якого переліку входить громада. Території поділені на два списки залежно від відстані до лінії фронту та механізму фінансування.

Кошти можна використовувати без обмежень – родина самостійно визначає, на які потреби їх спрямувати.

Нагадаємо, у вересні в Україні стартувала програма одноразової грошової допомоги для жителів прифронтових територій на майбутній опалювальний сезон.

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