В ночь на 30 сентября Россия провела комбинированную атаку на Украину, применив противокорабельные ракеты Циркон и Оникс, баллистические ракеты Искандер-М/С-400 и беспилотники разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 30 сентября: что известно

В ночь на 30 сентября, начиная с 18:00 29 сентября, российские войска атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками.

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Во время комбинированной атаки противник применил:

противокорабельные ракеты Циркон/Оникс из Курской области РФ;

баллистические ракеты Искандер-М/С-400 из Воронежской и Брянской областей РФ;

188 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов-имитаторов типа Пародия. 86 из них были реактивными.

Беспилотники запускали из районов Орла, Миллерово, Курска и Приморско-Ахтарска в РФ, а также из временно оккупированных Донецка, Гвардейского и Чауды в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 08:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 160 воздушных целей:

5 ракет Искандер-М/С-400/Циркон/Оникс;

155 БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

В то же время зафиксированы попадания российских средств воздушного нападения в 18 местах.

По состоянию на утро атака продолжается — в воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 680-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.