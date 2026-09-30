Европейский Союз объявил о выделении 10 млн евро на обустройство укрытий в Украине. Другие партнеры Коалиции также прорабатывают возможные объемы финансовой поддержки.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий по итогам заседания Коалиции укрытий для Украины.

Новые мобильные укрытия в Украине: что известно

Отмечается, что Минрегион представил проект установки 840 мобильных укрытий на школьных маршрутах в шести прифронтовых областях.

Сейчас смотрят

Речь идет о Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Мобильные укрытия планируется размещать на маршрутах школьных автобусов, чтобы дети были защищены не только в учебных заведениях, но и по дороге к ним.

По словам заместителя министра Артема Гусака, к реализации проекта уже присоединились украинские области-доноры. В то же время для покрытия всех потребностей необходимо дополнительное международное финансирование.

Минрегион представил партнерам конкретные потребности каждого из шести регионов и адресное распределение средств.

Что известно о Коалиции укрытий

Коалиция укрытий гражданской защиты для Украины была создана в мае 2025 года по совместной инициативе правительств Украины и Финляндии.

К ней присоединились Европейский Союз, Литва, Бельгия, Ирландия, Швеция, Швейцария и Европейский инвестиционный банк.

Цель Коалиции – привлечение международного финансирования, модернизация имеющихся укрытий и строительство новых защитных сооружений.

Напомним, модульные укрытия устанавливают в городах Украины для быстрого обеспечения людей безопасными местами во время воздушных тревог. Они появились во многих населенных пунктах, а больше всего их устанавливают в прифронтовых городах, которые ежедневно находятся под угрозой российских атак.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.