Запоріжжя як прифронтове місто, щодня змушене адаптуватися до нових викликів війни. Через постійну загрозу російських атак та використання ворогом ударних безпілотників, у місті продовжують посилювати систему безпеки для мешканців.

Для захисту цивільної інфраструктури та людей, у Запоріжжі встановлюють антидронові сітки, а також розширюють мережу модульних наземних укриттів.

Що відомо про модульні укриття та де їх планують встановити найближчим часом, читайте в нашому матеріалі.

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Що показала перевірка модульних наземних укриттів у Запоріжжі

Під час чергового огляду модульних укриттів у Запоріжжі, представники муніципальної варти виявили випадки неналежного використання захисних споруд. Частина приміщень, які призначені для перебування людей під час повітряних тривог, використовувалася для побутових потреб.

Інспектори зазначили, що в окремих укриттях люди залишали після себе сміття, а деякі приміщення перетворювали на місця для відпочинку із вживанням алкогольних напоїв. Такі випадки, зазначають у муніципальній варті, створюють додаткові проблеми для тих, хто відповідає за утримання споруд у належному стані.

Водночас більшість перевірених модульних укриттів перебувають у задовільному стані. У приміщеннях підтримують порядок, а мешканці здебільшого ставляться до них відповідально.

У міській владі наголошують, що модульні укриття це не просто додаткові громадські приміщення, а об’єкти цивільного захисту, які можуть стати місцем порятунку під час ракетних чи дронових атак. Тому їхнє збереження та належний стан напряму впливають на безпеку людей.

У Запоріжжі планують розширити мережу модульних укриттів

Модульні наземні укриття встановлять у Запоріжжі протягом кількох місяців, адже у місті продовжують роботу над збільшенням кількості захисних споруд. Нові захисні споруди планують встановлювати у місцях найбільшого скупчення людей. Також встановлять модульні укриття на зупинках Запоріжжя.

За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, місто потребує близько 200 додаткових захисних конструкцій. Частину проєкту вже погодили з міжнародними партнерами, зокрема йдеться про фінансування та встановлення перших 50 укриттів.

Облаштування нових споруд має тривати кілька місяців. У пріоритеті залишаються райони, які найбільше потерпають від російських обстрілів, де мешканцям необхідно мати швидкий доступ до безпечного місця під час тривоги.

Розширення мережі модульних укриттів відбувається одночасно з іншими заходами безпеки у Запоріжжі. Зокрема, у місті встановлюють антидронові сітки, які мають додатково захищати важливі об’єкти від атак безпілотників.

Де в Україні встановлені модульні укриття

Модульні укриття встановлюють у містах України для швидкого забезпечення людей безпечними місцями під час повітряних тривог. Вони з’явилися у багатьох населених пунктах, а найбільше їх встановлюють у прифронтових містах, які щодня перебувають під загрозою російських атак.

Зокрема, модульні наземні укриття облаштовані у Дніпрі, Запоріжжі та Кривому Розі. Тепер про встановлення таких споруд повідомили й у Полтавській громаді. Цього літа там планують встановити перші чотири модульні укриття, які мають стати своєрідним тестовим етапом перед можливим розширенням мережі.

У Полтавській міській раді зазначили, що на перших об’єктах перевірятимуть, наскільки ефективно працюють механізми встановлення, подальшого обслуговування та експлуатації таких споруд.

Модульні укриття: як захищають

Модульні укриття представляють собою швидкозбірні захисні споруди, які встановлюють у містах, щоб люди могли швидко сховатися під час обстрілів.

Вони захищають від уламків, вибухової хвилі та часткового руйнування будівель поруч. Міцні стіни з бетону або металу допомагають зменшити ризик травмування під час вибухів.

Але такі укриття не розраховані на пряме влучання ракети чи потужного боєприпасу, бо їхнє головне завдання дати людям швидкий захист у разі небезпеки.

Фото: Запорізька ОВА

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