Росія під час нічної атаки застосувала майже 190 ударних безпілотників та балістичні ракети, намагаючись уразити передусім енергетику столиці та Київщини.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про основну ціль атаки РФ 30 вересня

За словами президента, екстрені служби та ремонтні бригади працюють із ночі, ліквідовуючи наслідки російських ударів.

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РФ застосувала майже 190 ударних дронів, а також балістичні ракети. Частину балістики українським захисникам вдалося збити, однак були й влучання.

— Складний був обстріл: майже 190 ударних дронів, також балістика. І основна ціль удару – енергетика столиці та Київщини, — заявив Зеленський.

Президент повідомив, що внаслідок атаки є пошкодження житлових будинків. Наразі тривають роботи з відновлення електро- та водопостачання там, де вони відсутні.

Уранці російський дрон також ударив по продуктовому супермаркету в Іванковичах на Київщині. На місці виникла пожежа, яку гасять рятувальники.

Зеленський зазначив, що російські війська продовжили атакувати Київ дронами. Один з ударів припав по складській будівлі, внаслідок чого загинула людина.

Критична інфраструктура також зазнала ударів у Житомирській, Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях.

Пошкодження зафіксовані також в Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Черкаській областях.

За даними президента станом на момент його повідомлення, внаслідок російських ударів по країні постраждали 14 людей. П’ятеро людей загинули, серед них дитина.

Зеленський закликав посилювати ППО перед зимою

Президент повідомив, що Україна цими днями отримала нові пакети підтримки протиповітряної оборони, та подякував партнерам за ракети для ППО.

— Кожна ракета-перехоплювач дійсно зберігає життя. І чим ближче до зими, тим більше такого захисту потрібно, — наголосив Зеленський.

За його словами, Україна має посилювати захист, щоб не дозволити Росії реалізувати ставку на удари балістичними ракетами та безпілотниками.

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