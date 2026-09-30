Росія під час нічної атаки застосувала майже 190 ударних безпілотників та балістичні ракети, намагаючись уразити передусім енергетику столиці та Київщини.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про основну ціль атаки РФ 30 вересня

За словами президента, екстрені служби та ремонтні бригади працюють із ночі, ліквідовуючи наслідки російських ударів.

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РФ застосувала майже 190 ударних дронів, а також балістичні ракети. Частину балістики українським захисникам вдалося збити, однак були й влучання.

— Складний був обстріл: майже 190 ударних дронів, також балістика. І основна ціль удару – енергетика столиці та Київщини, — заявив Зеленський.

Президент повідомив, що внаслідок атаки є пошкодження житлових будинків. Наразі тривають роботи з відновлення електро- та водопостачання там, де вони відсутні.

Уранці російський дрон також ударив по продуктовому супермаркету в Іванковичах на Київщині. На місці виникла пожежа, яку гасять рятувальники.

Зеленський зазначив, що російські війська продовжили атакувати Київ дронами. Один з ударів припав по складській будівлі, внаслідок чого загинула людина.

Критична інфраструктура також зазнала ударів у Житомирській, Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях.

Пошкодження зафіксовані також в Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Черкаській областях.

За даними президента станом на момент його повідомлення, внаслідок російських ударів по країні постраждали 14 людей. П’ятеро людей загинули, серед них дитина.

Since last night, emergency services and repair crews have been working to address the aftermath of the Russian strike. It was a difficult attack – nearly 190 attack drones, as well as ballistic missiles. And the main target was energy infrastructure in the capital and the Kyiv region. Residential buildings were also damaged. Work is ongoing to restore electricity and water supplies everywhere they are currently unavailable. In the morning, a drone struck a grocery supermarket in Ivankovychi. First responders are extinguishing the fire. Kyiv is also under drone attack. A warehouse building was hit, and one person was killed. There were strikes on critical infrastructure in the Zhytomyr, Mykolaiv, Kirovohrad, and Rivne regions. There was also damage in the Odesa, Sumy, Kharkiv, Kherson, and Cherkasy regions. As of now, fourteen people have been injured across the country as a result of all these strikes. Tragically, five people have been killed, including a child. My condolences to their families and loved ones. Our defenders managed to shoot down some of the ballistic missiles. But unfortunately, there were also hits. In recent days, there have been new air defense support packages – I thank our partners for the missiles, and everyone who honors our agreements and strengthens the protection of our skies. This is exactly how we must continue to work. Every interceptor missile truly saves lives. And the closer we get to winter, the more of this protection we need. We must do everything to ensure that Russia’s bet on ballistic missile and drone terror does not pay off. Thank you to everyone who stands with Ukraine. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 30, 2026

Зеленський закликав посилювати ППО перед зимою

Президент повідомив, що Україна цими днями отримала нові пакети підтримки протиповітряної оборони, та подякував партнерам за ракети для ППО.

— Кожна ракета-перехоплювач дійсно зберігає життя. І чим ближче до зими, тим більше такого захисту потрібно, — наголосив Зеленський.

За його словами, Україна має посилювати захист, щоб не дозволити Росії реалізувати ставку на удари балістичними ракетами та безпілотниками.

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