В четверг, 1 октября, в отдельных регионах Украины будут вынуждены применять меры по ограничению потребления электроэнергии. Местами будут действовать графики отключения света для потребителей, промышленности и бизнеса.

Об этом сообщили в ЧАО Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

Графики отключения света 1 октября: как будут действовать

По данным компании, главной причиной введения вынужденных ограничений явились последствия постоянных российских атак на украинские энергообъекты.

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Меры ограничения потребления будут распределены следующим образом:

для промышленности и бизнеса: с 08:00 до 21:00 будут действовать графики ограничения мощности;

будут действовать графики ограничения мощности; для всех категорий потребителей: с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00 будут применяться графики почасовых отключений (объем 0,5 очереди).

В Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может меняться в течение дня.

Потребителей призывают следить за официальными сообщениями на страницах местных операторов систем распределения (облэнерго), а также рационально использовать электроэнергию.

В среду, 30 сентября, в Киеве действовали экстренные отключения электричества по команде Укрэнерго. Это произошло во время массированной атаки российских ударных беспилотников на столицу.

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