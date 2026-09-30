В Киеве применены экстренные отключения света — Укрэнерго
В Киеве по команде Укрэнерго применены экстренные отключения.
Экстренные отключения в Киеве 30 сентября
В столице введены экстренные отключения света.
В ДТЭК напоминают, что во время экстренных отключений графики не действуют.
— В случае изменений будем информировать вас в нашем телеграмм-канале, — говорится в сообщении.
Напомним, что ночь на 30 сентября российские войска совершили массированную атаку на Киев. В ДТЭК сообщили, что в результате ударов пострадала энергетическая инфраструктура столицы.
Так, 30 сентября без света осталось 8 тысяч домов, к 11 утра энергетики восстановили электроснабжение.
В то же время, премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что столь массированная и комбинированная атака произошла впервые с конца прошлого отопительного сезона.
Были зафиксированы повреждения и разрушения энергетических объектов. Специалисты оценивают состояние оборудования и определяют сроки его восстановления.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что энергетика Киева и Киевской области стала главной целью удара РФ. По его словам, для этого во время ночной атаки Россия применила почти 190 ударных дронов и баллистические ракеты.