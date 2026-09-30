В Киеве по команде Укрэнерго применены экстренные отключения.

Экстренные отключения в Киеве 30 сентября

В столице введены экстренные отключения света.

В ДТЭК напоминают, что во время экстренных отключений графики не действуют.

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Напомним, что ночь на 30 сентября российские войска совершили массированную атаку на Киев. В ДТЭК сообщили, что в результате ударов пострадала энергетическая инфраструктура столицы.

Так, 30 сентября без света осталось 8 тысяч домов, к 11 утра энергетики восстановили электроснабжение.

В то же время, премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что столь массированная и комбинированная атака произошла впервые с конца прошлого отопительного сезона.

Были зафиксированы повреждения и разрушения энергетических объектов. Специалисты оценивают состояние оборудования и определяют сроки его восстановления.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что энергетика Киева и Киевской области стала главной целью удара РФ. По его словам, для этого во время ночной атаки Россия применила почти 190 ударных дронов и баллистические ракеты.

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