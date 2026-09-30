У четвер, 1 жовтня, в окремих регіонах України вимушено застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Подекуди діятимуть графіки відключення світла для споживачів, промисловості та бізнесу.

Про це повідомили у ПрАТ Національна енергетична компанія Укренерго.

Графіки відключення світла 1 жовтня: як діятимуть

За даними компанії, головною причиною запровадження вимушених обмежень стали наслідки постійних російських атак на українські енергооб’єкти.

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Заходи обмеження споживання будуть розподілені наступним чином:

для промисловості та бізнесу: з 08:00 до 21:00 діятимуть графіки обмеження потужності;

діятимуть графіки обмеження потужності; для всіх категорій споживачів: з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 21:00 застосовуватимуться графіки погодинних відключень (обсягом 0,5 черги).

В Укренерго наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною та може змінюватися протягом дня.

Споживачів закликають стежити за офіційними повідомленнями на сторінках місцевих операторів систем розподілу (обленерго), а також раціонально використовувати електроенергію.

У середу, 30 вересня, в Києві діяли екстрені відключення електрики за командою Укренерго. Це відбулося під час масованої атаки російських ударних безпілотників на столицю.

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