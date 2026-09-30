Масштабировать до сложнейшего периода зимы: Буданов о перехватчиках реактивных дронов
- Украинские перехватчики реактивных дронов уже задействованы в боевых условиях, а главной задачей остается масштабирование их производства до зимы.
- Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, отметив высокую эффективность новых разработок против вражеских беспилотников.
Украинские разработки перехватчиков реактивных беспилотников прошли этап первичных испытаний и уже задействованы в исследовательском использовании при выполнении боевых задач. Главный приоритет сейчас состоит в том, чтобы нарастить их массовое производство в преддверии зимнего периода.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в интервью газете Euronews.
Перехватчики реактивных дронов в боевых условиях
По словам руководителя Офиса президента, новые перехватчики демонстрируют высокую эффективность против реактивных беспилотников российских войск, однако технология все еще нуждается в инженерном совершенствовании и массовом выпуске.
– Их тестируют по боевому. Это уже не тестирование, а опытное использование как минимум. Просто вопрос в масштабировании этой технологии и инженерной наработке. Они перехватывают большей частью российские реактивные дроны. Но есть еще над чем работать и вопрос в массовости производства. Я думаю, что мы успеем к самому сложному периоду этой зимы, – подчеркнул он.
Также Буданов очертил ключевые принципы оборонного сотрудничества с европейскими партнерами. Она базируется на создании совместных предприятий, сохранении критически важных технологий в Украине и полной прозрачности каждого контракта.
Украинская сторона предлагает союзникам высокую скорость внедрения инноваций и быстрое масштабирование оборонного производства.
По словам Буданова, страны-партнеры, ранее уже заключившие соглашения с Украиной в сфере беспилотных систем, имеют возможность продолжить переговоры по получению доступа к новейшим украинским разработкам, направленным на противодействие российским реактивным дронам.