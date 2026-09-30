Українські розробки перехоплювачів реактивних безпілотників пройшли етап первинних випробувань і вже задіяні в дослідному використанні під час виконання бойових завдань. Головний пріоритет зараз полягає в тому, щоб наростити їхнє масове виробництво напередодні зимового періоду.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов у інтерв’ю виданню Euronews.

Перехоплювачі реактивних дронів у бойових умовах

За словами керівника Офісу президента, нові перехоплювачі демонструють високу ефективність проти реактивних безпілотників російських військ, однак технологія все ще потребує інженерного вдосконалення та масового випуску.

Зараз дивляться

— Їх тестують по бойовому. Це вже не тестування, а дослідне використання як мінімум. Просто питання в масштабуванні цієї технології та інженерній доробці. Вони перехоплюють здебільшого російські реактивні дрони. Але ще є над чим працювати і питання в масовості виробництва. Я думаю, що ми встигнемо до найскладнішого періоду цієї зими, — наголосив він.

Також Буданов окреслив ключові засади оборонного співробітництва з європейськими партнерами. Вона базується на створенні спільних підприємств, збереженні критично важливих технологій безпосередньо в Україні та повній прозорості кожного контракту.

Натомість українська сторона пропонує союзникам високу швидкість впровадження інновацій та швидке масштабування оборонного виробництва.

За словами Буданова, країни-партнери, які раніше вже уклали угоди з Україною у сфері безпілотних систем, мають можливість продовжити переговори щодо отримання доступу до новітніх українських розробок, спрямованих на протидію російським реактивним дронам.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.