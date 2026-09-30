Харківщина — один із регіонів України, який межує з Росією. Через близькість до кордону область регулярно потерпає від російських атак, а повітряні тривоги тут лунають часто й можуть тривати годинами.

У серпні російські війська 80 разів атакували Харків. Загинули чотири людини, ще 94 постраждали, серед них п’ятеро дітей. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, оприлюднивши дані департаменту з надзвичайних ситуацій міськради.

Факти ICTV розібралися, коли була найдовша повітряна тривога у Харкові та скільки вона тривала.

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Скільки тривала найдовша повітряна тривога у Харкові

За даними карти повітряних тривог, найдовша повітряна тривога у Харкові тривала 50 годин 31 хвилину 18 секунд.

Сигнал оголосили 23 липня 2024 року о 18:31, а відбій пролунав 25 липня о 21:02. Тобто небезпека тривала понад дві доби.

Станом на 29 вересня 2026 року цей показник залишається найдовшим для Харківської області.

Скільки тривають повітряні тривоги на Харківщині

Тривалість сигналів у регіоні також залишається високою. За даними карти повітряних тривог, середня тривалість сигналу на обласному рівні становить 1 годину 52 хвилини 7 секунд.

За даними Ігоря Терехова, лише у серпні в Харкові повітряну небезпеку оголошували 286 разів. Загалом тривоги тривали 521 годину 52 хвилини — це майже 22 доби.

В області за той самий місяць тривоги лунали 155 разів, а їхня загальна тривалість становила 705 годин 36 хвилин, або майже 29 діб.

Чим росіяни атакували Харків у серпні

Як повідомив Ігор Терехов, упродовж серпня російські війська використовували різні види безпілотників, ракет та реактивних систем.

Зокрема, у Харкові зафіксували:

14 ударів БпЛА типу Молнія;

14 застосувань реактивних Шахедів;

11 влучань FPV-дронів;

10 влучань звичайних БпЛА Шахед;

8 ударів ракетами S-8000 Бандероль;

4 удари з РСЗВ;

4 атаки реактивними БпЛА типу Італмас.

Також зафіксували влучання без детонації та падіння уламків.

Терехов зазначив, що російські війська змінюють озброєння, яке використовують для атак по місту. За його словами, це має практичне значення для цивільних, адже реактивні дрони рухаються швидше, а часу між сигналом тривоги та вибухом іноді залишається лише кілька хвилин.

Чому у Харкові часто лунають повітряні тривоги

Харків розташований близько до російського кордону, тому місто регулярно опиняється під загрозою ударів. Російські війська атакують не лише житлові будинки, а й енергетичні та газові мережі, підприємства, склади, торговельні центри та автозаправні станції.

За даними, які оприлюднив Ігор Терехов, у серпні удари фіксувалися в усіх районах Харкова. Загалом за місяць загинули чотири людини, 94 постраждали, серед них п’ятеро дітей.

Саме тому статистика повітряних тривог для Харківщини залишається важливою частиною загальної картини безпеки регіону. Отже, найдовша повітряна тривога у Харкові, тривалість якої понад дві доби, розпочалась 23 липня 2024 року.

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