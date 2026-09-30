Россия готовит масштабную информационно-психологическую кампанию против Украины после успешной операции по доставке продовольствия в временно оккупированные Олешки на Херсонщине.

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Оккупанты готовят фейковые ролики в Олешках

По данным украинской разведки, зафиксирован перехват приказов командирам российских подразделений, которые удерживают в блокировке Олешки. Оккупантам поручено снимать постановочные пропагандистские видео с участием местных гражданских жителей.

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Согласно замыслу врага, гражданских по принуждению будут заставлять:

положительно высказываться об оккупационной армии, разрушившей их город;

переводить ответственность за преступления РФ на украинских военнослужащих.

Прокудин подчеркнул, что подобные действия врага являются продолжением многовековых имперских традиций покорения и унижения человеческого достоинства со времен Ивана Грозного и сталинского тоталитаризма до современной России.

– Логика – неизменная. Им недостаточно покорить человека. Им нужно сломать ее свободу и заставить прославлять палача. Мы видим это в Олешках. Россияне разрушают город, оставляют людей без пищи и воды, а затем заставляют перед камерами благодарить оккупантов. Меняются века и диктаторы, но методы имперского унижения остаются прежними, – отметил он.

Глава Херсонской ОВА обратился к оккупантам с призывом прекратить постановочные съемки и предоставить реальную возможность спасти гражданское население.

Прокудин подчеркнул, что пока Россия занимается пропагандистскими шоу и отказывается от договоренностей по спасению населения, в Олешках продолжают гибнуть люди.

Для действительной помощи обществу необходимы официальные гуманитарные коридоры для эвакуации и беспрепятственной доставки продуктов питания, а не издание единичных гуманитарных наборов под прицелом видеокамер, пояснил он.

Несмотря на действия оккупантов, отметил Прокудин, украинская сторона и областные власти будут продолжать оказывать поддержку и помощь жителям временно оккупированных Олешек.

Недавно стало известно, что в Олешки удалось доставить около 4 тыс. кг продовольствия. По данным Херсонской ОВА, еду направили с помощью беспилотников.

Фото: Дмитрий Лубинец

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