Українські пілоти на винищувачах F-16 уже збили понад 3 150 повітряних цілей, серед яких 666 крилатих ракет і близько 2 500 безпілотників різних типів, а також завдали понад 650 авіаударів по наземних цілях російських військ.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ за підсумками зустрічі української делегації з представниками Lockheed Martin.

Скільки цілей збили українські F-16

Делегація Повітряних сил ЗСУ на чолі з командувачем генерал-лейтенантом Анатолієм Кривоножком зустрілася з представниками Lockheed Martin.

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Однією з тем стали результати бойового застосування винищувачів F-16 українськими пілотами. За словами Кривоножка, літаки використовують із обмеженим запасом боєкомплекту та різною номенклатурою озброєння.

— Наші льотчики максимально ефективно застосовують наявні F-16 із обмеженим запасом боєкомплекту. Використовуючи різну номенклатуру озброєння, українські пілоти F-16 уже збили понад 3150 повітряних цілей: 666 крилатих ракет та близько 2 500 БпЛА різних типів, завдали більше 650 авіаударів по наземних цілях противника, — заявив командувач Повітряних сил.

У Повітряних силах зазначили, що українські пілоти за час бойового застосування F-16 мають значні результати як у перехопленні повітряних цілей, так і в ударах по російських об’єктах.

Під час зустрічі українська делегація та представники Lockheed Martin окремо обговорили подальше посилення української бойової авіації.

Керівник напрямку з розвитку спроможностей літаків F-16 Конор Мак Гуаєр високо оцінив бойове застосування винищувачів українськими пілотами та роботу наземного авіаційного персоналу.

Також він висловив намір допомогти Україні підвищити спроможності вже наявних літаків.

Крім того, сторони обговорили перспективу переходу авіації Повітряних сил на нові модифікації Fighting Falcon. Зокрема, йшлося про F-16 Block 70/72.

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