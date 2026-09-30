Киев — большой мегаполис, где проживает несколько миллионов человек. Однако война, массированные удары по энергетике и активная миграция изменили картину, которую ранее давали официальные статистические данные.

Сколько людей живет сейчас в Киеве и как осуществляется подсчет, читайте в нашем материале.

Когда в последний раз считали население Киева

Последняя полноценная перепись населения в Украине проводилась еще в 2001 году. Позже Госстат обновлял только оценки, которые базировались на количестве людей с пропиской.

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Во время войны такая статистика не совсем достоверна, ведь многие киевляне не меняют регистрацию, даже если долгое время живут за городом, или наоборот — уезжают, но остаются формально зарегистрированными.

Сколько людей живет в Киеве и как сейчас определяют количество жителей

Городские власти используют современные методы оценки. Среди них анализ трафика мобильных операторов, учет внутренне перемещенных лиц и данные соцслужб. Это позволяет получить реалистичную картину того, кто фактически находится в Киеве.

Бывший председатель совета внутренне перемещенных лиц при КГГА Ольга Алтунина в эфире программы Киевское время рассказала, что в 2024 году в столице реально проживало около 3,7 миллиона человек.

Сколько людей проживает в Киеве в 2026 году

Официальные цифры о численности населения Киева уже не в полной мере отражают ситуацию в городе. Статистика Главного управления статистики в Киеве основана на данных 2022 года, согласно которым в столице было около 2,95 млн зарегистрированных жителей.

Эта статистика не учитывает людей, которые фактически живут в столице без официальной регистрации. Среди них есть как киевляне, которые не меняли место прописки, так и внутренне перемещенные лица.

Чтобы оценить реальное количество людей в столице, городские власти и эксперты анализируют другие показатели. В частности, речь идет о количестве активных SIM-карт, ночной активности абонентов в мобильных сетях, пассажиропотоке киевского метро и объемах потребления электроэнергии.

По этим косвенным показателям, в 2025 году фактическое количество жителей Киева превышало 3,7 млн. В январе 2026 года из-за блэкаутов город временно покинули около 600 тыс. человек, однако впоследствии значительная часть жителей вернулась.

Разница между официальной статистикой и оценкой фактической численности населения связана с условиями военного времени и отсутствием новой переписи.

Ее проведение планируют после окончания войны. До этого данные мобильных операторов и другие косвенные показатели используют для оценки нагрузки на городскую инфраструктуру, в частности при планировании бюджетных расходов, работы школ и больниц.

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