Київ — великий мегаполіс, де мешкає кілька мільйонів людей. Проте війна, масовані удари по енергетиці та активна міграція змінили картину, яку раніше давали офіційні статистичні дані.

Скільки людей живе зараз у Києві та як здійснюється підрахунок, читайте в нашому матеріалі.

Коли востаннє рахували населення Києва

Останній повноцінний перепис населення в Україні проводили ще у 2001 році. Пізніше Держстат оновлював лише оцінки, які базувалися на кількості людей із пропискою.

Зараз дивляться

Під час війни така статистика не зовсім достовірна, адже багато киян не змінюють реєстрацію, навіть якщо тривалий час живуть поза містом, або навпаки — виїжджають, але залишаються формально зареєстрованими.

Скільки людей живе у Києві та як зараз визначають кількість мешканців

Міська влада використовує сучасні методи оцінки. Серед них аналіз трафіку мобільних операторів, облік внутрішньо переміщених осіб та дані соцпослуг. Це дозволяє отримати реалістичну картину того, хто фактично перебуває у Києві.

Колишня голова ради внутрішньо переміщених осіб при КМДА Ольга Алтуніна в ефірі програми Київський час розповіла, що у 2024 році в столиці реально проживало близько 3,7 млн людей.

Скільки людей проживає у Києві у 2026 році

Офіційні цифри щодо кількості населення Києва вже не повною мірою відображають ситуацію в місті. Статистика Головного управління статистики у Києві базується на даних 2022 року, за якими у столиці було близько 2,95 млн зареєстрованих мешканців.

Ця статистика не охоплює людей, які фактично живуть у столиці без офіційної реєстрації. Серед них є як кияни, які не змінювали місце прописки, так і внутрішньо переміщені особи.

Щоб оцінити реальну кількість людей у столиці, міська влада та експерти аналізують інші показники. Зокрема, йдеться про кількість активних SIM-карт, нічну активність абонентів у мобільних мережах, пасажиропотік київського метро та обсяги споживання електроенергії.

За цими непрямими показниками, у 2025 році фактична кількість жителів Києва перевищувала 3,7 млн. У січні 2026 року через блекаути місто тимчасово залишили близько 600 тис. людей, однак згодом значна частина жителів повернулася.

Різниця між офіційною статистикою та оцінкою фактичної кількості населення пов’язана з умовами воєнного часу та відсутністю нового перепису.

Його проведення планують після завершення війни. До того часу дані мобільних операторів та інші непрямі показники використовують для оцінки навантаження на міську інфраструктуру, зокрема під час планування бюджетних витрат, роботи шкіл і лікарень.

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