Законтрактовано 99,5% потреб Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту у зимовому одязі й спорядженні на сезон 2026–2027 років.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Зимовий одяг та спорядження для ЗСУ на сезон 2026–2027: що відомо

Закупівельний цикл Агенція оборонних закупівель ДОТ розпочала ще наприкінці 2025 року. Завдяки цьому тендери за основними позиціями оголосили завчасно, а постачання почали ще до настання холодів.

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У Міноборони зазначили, що всі закупівлі проводили через тендери. За їхніми результатами вдалося заощадити понад 61 млн грн.

Для потреб ЗСУ закупівлі охоплюють 24 позиції, а для Державної спеціальної служби транспорту — вісім.

До основних позицій зимового забезпечення належать спеціальні та маскувальні костюми, берці, куртки й штани, шапки, шарфи-труби та рукавички.

Також закуповують білизну, призначену для використання в холодну погоду.

Постачання зимового одягу та спорядження триває відповідно до затверджених графіків. Частину закуплених речей уже повністю відвантажили військовим, і вони готові до видання.

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