Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заверил, что выплаты военнослужащим будут производиться стабильно и в полном объеме.

Корецкий о гарантиях выплат военнослужащим

В эфире национального телемарафона премьер-министр Украины Сергей Корецкий ответил на вопрос, будут ли гарантированы выплаты военным до конца года.

– Гарантирую. Все будет стабильно и в полной мере. За это нет смысла переживать, — подчеркнул Корецкий.

Напомним, что ранее, 24 сентября, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Европейский Союз обсуждают возможность ускорить поступление части средств из второго транша финансовой помощи.

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По словам президента, эти средства необходимы, в частности, для обеспечения выплат военнослужащим и закупки дронов.

Следует заметить, что военнослужащие, защищающие нашу страну на передовой, получают денежные выплаты. Это и основное денежное довольствие, и дополнительные вознаграждения за участие в боевых действиях, и компенсации за ранения. Однако иногда случаются задержки или неполная выплата.

Ранее Факты ICTV писали, куда обращаться за помощью, если задержали выплаты.

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