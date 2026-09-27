Нет смысла переживать: Корецкий о выплатах военным до конца года
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заверил, что выплаты военнослужащим будут производиться стабильно и в полном объеме.
Корецкий о гарантиях выплат военнослужащим
В эфире национального телемарафона премьер-министр Украины Сергей Корецкий ответил на вопрос, будут ли гарантированы выплаты военным до конца года.
– Гарантирую. Все будет стабильно и в полной мере. За это нет смысла переживать, — подчеркнул Корецкий.
Напомним, что ранее, 24 сентября, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Европейский Союз обсуждают возможность ускорить поступление части средств из второго транша финансовой помощи.
По словам президента, эти средства необходимы, в частности, для обеспечения выплат военнослужащим и закупки дронов.
Следует заметить, что военнослужащие, защищающие нашу страну на передовой, получают денежные выплаты. Это и основное денежное довольствие, и дополнительные вознаграждения за участие в боевых действиях, и компенсации за ранения. Однако иногда случаются задержки или неполная выплата.
Ранее Факты ICTV писали, куда обращаться за помощью, если задержали выплаты.