Дав доручення відновити: Зеленський відвідав пошкоджену ударом школу в Києві
- Володимир Зеленський доручив відновити пошкоджену російським дроном школу в Києві.
- На момент атаки в укритті перебували понад 100 учнів і близько 60 працівників закладу.
Президент Володимир Зеленський доручив Офісу президента, районній державній адміністрації та Міністерству освіти і науки оперативно відновити школу в Києві, яка вранці 1 жовтня зазнала удару російського реактивного дрона.
Про це глава держави повідомив увечері 1 жовтня.
Зеленський доручив відновити школу після удару БпЛА
– Розраховую, що команда Офісу, районна державна адміністрація спільно з Міністерством освіти і науки забезпечать оперативне відновлення і енергонезалежність школи. Дав відповідні доручення, – написав Зеленський.
Президент додав, що Росія свідомо обирає школи та дитячі садки цілями для ударів.
За його словами, Україна працює над посиленням протиповітряної оборони та збільшенням виробництва перехоплювачів для боротьби з реактивними Шахедами.
Зеленський відвідав пошкоджену школу та опублікував у соцмережах відео з місця влучання.
Нагадаємо, у четвер вранці в Солом’янському районі Києва в будівлю школи влучив ворожий БпЛА.
Постраждалих унаслідок атаки немає. На момент удару в укритті перебували понад 100 учнів і близько 60 працівників навчального закладу.
Унаслідок удару пошкоджено фасад навчального корпусу на рівні третього поверху, після чого виникло загорання.
На місці події працювали поліцейські, вибухотехніки та рятувальники ДСНС.