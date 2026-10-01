Президент Володимир Зеленський доручив Офісу президента, районній державній адміністрації та Міністерству освіти і науки оперативно відновити школу в Києві, яка вранці 1 жовтня зазнала удару російського реактивного дрона.

Про це глава держави повідомив увечері 1 жовтня.

Зеленський доручив відновити школу після удару БпЛА

– Розраховую, що команда Офісу, районна державна адміністрація спільно з Міністерством освіти і науки забезпечать оперативне відновлення і енергонезалежність школи. Дав відповідні доручення, – написав Зеленський.

Президент додав, що Росія свідомо обирає школи та дитячі садки цілями для ударів.

Зараз дивляться

За його словами, Україна працює над посиленням протиповітряної оборони та збільшенням виробництва перехоплювачів для боротьби з реактивними Шахедами.

Зеленський відвідав пошкоджену школу та опублікував у соцмережах відео з місця влучання.

Нагадаємо, у четвер вранці в Солом’янському районі Києва в будівлю школи влучив ворожий БпЛА.

Постраждалих унаслідок атаки немає. На момент удару в укритті перебували понад 100 учнів і близько 60 працівників навчального закладу.

Унаслідок удару пошкоджено фасад навчального корпусу на рівні третього поверху, після чого виникло загорання.

На місці події працювали поліцейські, вибухотехніки та рятувальники ДСНС.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.