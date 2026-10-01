Дроны с “усами”: Флеш рассказал о необычном элементе на вражеских БпЛА
- В украинском небе заметили российские дроны с необычными элементами на корпусе, похожими на усы.
- Советник президента по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов, известный как Флэш, объяснил, что это может быть.
В украинском небе были замечены российские дроны с необычными элементами на корпусе.
На эту особенность обратил внимание советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов, известный как Флеш.
На дронах Shahed заметили “усы”: Флеш объяснил детали
В своем Telegram-канале он опубликовал фотографии беспилотников, на которых видно по два элемента, похожие на “усы”. На обычных Shahed таких деталей раньше не наблюдалось.
Впоследствии Бескрестнов объяснил, что речь идет не о сложных сенсорах или датчиках, а об обычном механическом детонаторе.
– С “усами” на Герани разобрались. Это обычный механический детонатор, – написал он в Telegram.
По его словам, конструкция состоит из металлической трубки и стержня. При контакте с помехой они замыкаются, после чего поступает команда на подрыв боевой части.
Таким образом, необычные “усы” на российских дронах являются простым механическим элементом системы детонации.
Напомним, что в конце сентября российские войска впервые использовали на реактивном беспилотнике кумулятивно-режущий боезаряд весом 40 кг с четырьмя модулями поражения.
Этот тип боеприпаса создан для уничтожения высоковольтных опор и мостов, что свидетельствует о планах РФ атаковать важные линии электропередач.