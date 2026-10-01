В украинском небе были замечены российские дроны с необычными элементами на корпусе.

На эту особенность обратил внимание советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов, известный как Флеш.

На дронах Shahed заметили “усы”: Флеш объяснил детали

В своем Telegram-канале он опубликовал фотографии беспилотников, на которых видно по два элемента, похожие на “усы”. На обычных Shahed таких деталей раньше не наблюдалось.

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Впоследствии Бескрестнов объяснил, что речь идет не о сложных сенсорах или датчиках, а об обычном механическом детонаторе.

– С “усами” на Герани разобрались. Это обычный механический детонатор, – написал он в Telegram.

По его словам, конструкция состоит из металлической трубки и стержня. При контакте с помехой они замыкаются, после чего поступает команда на подрыв боевой части.

Таким образом, необычные “усы” на российских дронах являются простым механическим элементом системы детонации.

Напомним, что в конце сентября российские войска впервые использовали на реактивном беспилотнике кумулятивно-режущий боезаряд весом 40 кг с четырьмя модулями поражения.

Этот тип боеприпаса создан для уничтожения высоковольтных опор и мостов, что свидетельствует о планах РФ атаковать важные линии электропередач.

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