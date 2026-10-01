В українському небі помітили російські дрони із незвичними елементами на корпусі.

На цю особливість звернув увагу радник президента України з розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов, відомий як Флеш.

На дронах Shahed помітили вуса: Флеш пояснив деталі

У своєму Telegram-каналі він опублікував фотографії безпілотників, на яких видно по два елементи, схожі на “вуса”. На звичайних Shahed таких деталей раніше не спостерігали.

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Згодом Бескрестнов пояснив, що йдеться не про складні сенсори чи датчики, а про звичайний механічний детонатор.

– З Усами на Герані розібралися. Це звичайний механічний детонатор, – написав він у Telegram.

За його словами, конструкція складається з металевої трубки та стрижня. Під час контакту з перешкодою вони замикаються, після чого надходить команда на підрив бойової частини.

Таким чином, незвичні “вуса” на російських дронах є простим механічним елементом системи детонації.

Нагадаємо, що наприкінці вересня російські війська вперше використали на реактивному безпілотнику кумулятивно-ріжучий боєзаряд КРСН вагою 40 кг із чотирма модулями ураження.

Цей тип боєприпасу створений для нищення високовольтних опор і мостів, що свідчить про плани РФ атакувати важливі лінії електропередач.

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