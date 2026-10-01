В Украине пока не применяют прогнозировавшиеся ранее почасовые отключения электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленности.

В то же время из-за последствий российских ударов часть потребителей в пяти областях остается без света.

Об оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 1 октября сообщили в Укрэнерго.

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Графики отключений света 1 октября: что известно

Ранее на 1 октября прогнозировалось вынужденное применение почасовых отключений электроэнергии и графиков ограничения мощности для промышленных потребителей.

Однако по состоянию на утро эти ограничения не применяются.

В то же время ситуация в энергосистеме может меняться. Потребителей призывают следить за актуальной информацией на официальных сайтах операторов системы распределения.

В Киеве, Киевской и Житомирской областях нужно экономно расходовать электроэнергию в вечерние часы. Потребителей просят ограничить использование мощных электроприборов с 17:00 до 22:00.

Это должно снизить нагрузку на энергосистему и вероятность вынужденного введения ограничений из-за перегрузки оборудования, поврежденного российскими обстрелами.

По состоянию на утро новые отключения зафиксированы в Харьковской, Сумской, Черниговской, Ровенской и Кировоградской областях.

Там, где позволяет обстановка с безопасностью, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения потребителей, оставшихся без тока.

Потребление электроэнергии выросло

По состоянию на 09:30 1 октября уровень потребления электроэнергии был на 2,1% выше, чем в это же время накануне.

В Укрэнерго объяснили это облачной погодой в части юго-восточных областей. Из-за этого снижается эффективность работы бытовых солнечных электростанций и увеличивается потребление электроэнергии из общей сети.

30 сентября суточный максимум потребления зафиксировали вечером. Он был на том же уровне, что и максимум 29 сентября.

Использование мощных электроприборов 1 октября рекомендуют перенести на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций — с 10:00 до 16:00.

Ранее в Укрэнерго сообщали, что 1 октября в отдельных регионах Украины планировалось вынужденно применять меры по ограничению потребления электроэнергии из-за последствий российских атак на энергообъекты.

Для промышленности и бизнеса с 08:00 до 21:00 должны были действовать графики ограничения мощности. Для всех категорий потребителей с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00 планировалось применять графики почасовых отключений объемом 0,5 очереди.