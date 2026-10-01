Графики отключений света 1 октября отменили: где просят экономить электроэнергию
В Украине пока не применяют прогнозировавшиеся ранее почасовые отключения электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленности.
В то же время из-за последствий российских ударов часть потребителей в пяти областях остается без света.
Об оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 1 октября сообщили в Укрэнерго.
Графики отключений света 1 октября: что известно
Ранее на 1 октября прогнозировалось вынужденное применение почасовых отключений электроэнергии и графиков ограничения мощности для промышленных потребителей.
Однако по состоянию на утро эти ограничения не применяются.
В то же время ситуация в энергосистеме может меняться. Потребителей призывают следить за актуальной информацией на официальных сайтах операторов системы распределения.
В Киеве, Киевской и Житомирской областях нужно экономно расходовать электроэнергию в вечерние часы. Потребителей просят ограничить использование мощных электроприборов с 17:00 до 22:00.
Это должно снизить нагрузку на энергосистему и вероятность вынужденного введения ограничений из-за перегрузки оборудования, поврежденного российскими обстрелами.
По состоянию на утро новые отключения зафиксированы в Харьковской, Сумской, Черниговской, Ровенской и Кировоградской областях.
Там, где позволяет обстановка с безопасностью, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения потребителей, оставшихся без тока.
Потребление электроэнергии выросло
По состоянию на 09:30 1 октября уровень потребления электроэнергии был на 2,1% выше, чем в это же время накануне.
В Укрэнерго объяснили это облачной погодой в части юго-восточных областей. Из-за этого снижается эффективность работы бытовых солнечных электростанций и увеличивается потребление электроэнергии из общей сети.
30 сентября суточный максимум потребления зафиксировали вечером. Он был на том же уровне, что и максимум 29 сентября.
Использование мощных электроприборов 1 октября рекомендуют перенести на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций — с 10:00 до 16:00.
Ранее в Укрэнерго сообщали, что 1 октября в отдельных регионах Украины планировалось вынужденно применять меры по ограничению потребления электроэнергии из-за последствий российских атак на энергообъекты.
Для промышленности и бизнеса с 08:00 до 21:00 должны были действовать графики ограничения мощности. Для всех категорий потребителей с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00 планировалось применять графики почасовых отключений объемом 0,5 очереди.