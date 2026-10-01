В ночь на 1 октября российские войска атаковали Украину 107 беспилотниками разных типов, среди которых 63 реактивных Shahed.

Ночная атака Украины 1 октября

С 18:00 30 сентября и ночью запуски осуществлялись из районов Орла, Миллерово, Брянска и Шаталово в РФ, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

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По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 08:00 украинская ПВО сбила или подавила 87 российских беспилотников типов Shahed, Гербера и других.

В то же время зафиксировано попадание российских средств воздушного нападения на 11 локациях. Еще в четырех местах упали обломки сбитых дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 681-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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