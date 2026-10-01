В Україні наразі не застосовують прогнозовані раніше погодинні відключення електроенергії та графіки обмеження потужності для промисловості.

Водночас через наслідки російських ударів частина споживачів у п’яти областях залишається без світла.

Про оперативну ситуацію в енергосистемі станом на 1 жовтня повідомили в Укренерго.

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Графіки відключення світла 1 жовтня: що відомо

Раніше на 1 жовтня прогнозувалося вимушене застосування погодинних відключень електроенергії та графіків обмеження потужності для промислових споживачів.

Однак станом на ранок ці обмеження не застосовуються.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватися. Споживачів закликають стежити за актуальною інформацією на офіційних ресурсах операторів системи розподілу.

У Києві, Київській та Житомирській областях є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії у вечірні години. Споживачів просять обмежити користування потужними електроприладами з 17:00 до 22:00.

Це має зменшити навантаження на енергосистему та ймовірність вимушеного застосування обмежень через перевантаження пошкодженого російськими обстрілами обладнання.

Станом на ранок нові знеструмлення зафіксовані у Харківській, Сумській, Чернігівській, Рівненській та Кіровоградській областях.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють над відновленням електропостачання знеструмлених споживачів.

Споживання електроенергії зросло

Станом на 09:30 1 жовтня рівень споживання електроенергії був на 2,1% вищим, ніж у цей самий час попереднього дня.

В Укренерго пояснили це хмарною погодою у частині південно-східних областей. Через неї знижується ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та збільшується споживання електроенергії із загальної мережі.

30 вересня добовий максимум споживання зафіксували ввечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум 29 вересня.

Користування потужними електроприладами 1 жовтня рекомендують перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій — з 10:00 до 16:00.

Раніше в Укренерго повідомляли, що 1 жовтня в окремих регіонах України планувалося вимушено застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії через наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Для промисловості та бізнесу з 08:00 до 21:00 мали діяти графіки обмеження потужності. Для всіх категорій споживачів з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 21:00 планували застосовувати графіки погодинних відключень обсягом 0,5 черги.

Джерело : Міненергетики

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