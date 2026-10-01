У ніч проти 1 жовтня російські війська атакували Україну 107 безпілотниками різних типів, серед яких 63 реактивні Shahed.

Нічна атака України 1 жовтня

З 18:00 30 вересня та протягом ночі запуски здійснювалися з районів Орла, Міллерова, Брянська та Шаталова у РФ, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

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За попередніми даними Повітряних сил, станом на 08:00 українська ППО збила або подавила 87 російських безпілотників типів Shahed, Гербера та інших.

Водночас зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 11 локаціях. Ще у чотирьох місцях впали уламки збитих дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 681-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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