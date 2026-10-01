Ракети для ППО мають надійти у жовтні: Зеленський доручив перевірити домовленості
- Україна очікує додаткові ракети для ППО у жовтні.
- Київ працює над отриманням необхідного оснащення для винищувачів F-16.
- Володимир Зеленський доручив перевірити домовленості з міжнародними партнерами щодо постачання озброєння.
Україна очікує на нові ракети для протиповітряної оборони у жовтні. Крім того, Київ працює над отриманням необхідного оснащення для винищувачів F-16.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в четвер, 1 жовтня.
Ракети для ППО та оснащення для F-16
Глава держави провів селекторну нараду з урядом і військовими. Він доручив оперативно перевірити стан домовленостей із міжнародними партнерами щодо забезпечення винищувачів F-16 відповідною амуніцією.
Виконання цього завдання покладено на Офіс президента, Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ.
– Так само і щодо постачання ракет для ППО – по кожній країні, по всіх угодах, по кожному пакету, і на завтра – оновлений графік постачання в Україну. Важливо, щоб у жовтні були додаткові ракети, – додав глава держави.
Реагування на атаки по критичній інфраструктурі
За словами Зеленського, було скориговано систему реагування на російські атаки по критичній інфраструктурі Києва. Крім цього, визначено необхідний перерозподіл ресурсів.
– Повинні бути повністю реалізовані захисні рішення. Визначили необхідний перерозподіл ресурсів. Важливо, щоб місцева влада у Києві була готова до швидких рішень на підтримку людей, – зазначив президент.
Він повідомив, що щотижня фіксується стан виконання планів стійкості в кожному регіоні та ключових містах.
– Є відставання в частині громад, і військове командування разом з урядовцями мають підготувати додаткові рішення для більшої безпеки робіт, – сказав Зеленський.
Він очікує на доповідь прем’єр-міністра Сергія Корецького та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого щодо виконання кроків, визначених під час селекторної наради.
Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала новий пакет ракет для систем протиповітряної оборони NASAMS.
Цього тижня, за його словами, заплановані нові переговори з міжнародними партнерами щодо посилення ППО, у тому числі стосовно постачання ракет для систем Patriot.