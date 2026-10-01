В четверг, 1 октября, погиб командир звена 40 бригады тактической авиации Призрак Киева, капитан Марат Мамбетов. Ему было 25 лет.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Погиб капитан Марат Мамбетов

— На истребителе МиГ-29 он наносил ракетно-бомбовые удары по российским оккупантам на одном из направлений фронта. Во время выполнения боевого задания самолет был подбит вражеской ракетой, пилот катапультировался, но, к сожалению, не выжил, — говорится в сообщении.

Капитан Марат Редванович Мамбетов занимал должность командира звена 40 бригады тактической авиации Призрак Киева.

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— Выражаем искренние соболезнования родным и близким Марата, он защищал Украину до своего последнего вздоха. Ему было 25 лет, — отметили в Воздушных силах.

Напомним, в июне в Хмельницкой области произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7 бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В результате падения самолета Су-24М погибли майор Загарулько Богдан Григорьевич и старший лейтенант Бабенко Богдан Александрович.

Фото: Воздушные силы ВСУ

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