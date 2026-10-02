Российские атаки на логистическую инфраструктуру негативно отражаются на работе 87% украинских предприятий.

Опрос влияния войны на бизнес в Украине

Результаты ежемесячного опроса Института экономических исследований Украинского бизнеса во время войны свидетельствуют, что 7% компаний в течение года получили прямые повреждения имущества или товаров.

Еще 41% предприятий столкнулись с косвенными потерями из-за перебоев со снабжением и более высокими ценами на ресурсы.

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В то же время 43% респондентов заявили, что их предприятия не подверглись разрушениям, однако считают угрозу реальной. Только 9% опрошенных сообщили, что на протяжении последних месяцев не испытывали рисков для логистики из-за российских ударов.

Наиболее ощутимые атаки РФ влияют на стоимость сырья и ресурсов, а также на транспортные расходы. На эти проблемы указали около 43-44% участников опроса.

Несколько меньше предприятий сообщили о трудностях с поставкой продукции клиентам и соблюдением сроков доставки – 37% и 38% соответственно. Проблемы с хранением продукции отметили 31% респондентов, а с доступностью сырья – 33%.

Среди приоритетных мер государственной поддержки бизнес часто называет расширение программ компенсации и страхование военных рисков — за это высказались 80% опрошенных.

Еще по 78% отметили необходимость усиления физической защиты складов и поддержки операционной способности предприятий.

Отмечается, что последствия ударов по логистике бизнес сейчас испытывает преимущественно из-за роста затрат, а не из-за физического дефицита товаров. Рынок сейчас адаптируется к рискам, в частности, благодаря перераспределению логистических потоков.

Справка. Институт экономических исследований – независимый украинский аналитический центр, который работает с 1999 года и специализируется на экономическом анализе и исследованиях бизнес-среды.

Отчет подготовлен по результатам 52-й волны ежемесячного опроса Украинский бизнес во время войны, который проводился с 17 по 31 августа 2026 года. В нем приняли участие 465 предприятий. Также была проведена фокус-группа с участием девяти представителей бизнеса и бизнес-ассоциаций.

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