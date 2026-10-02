Російські атаки на логістичну інфраструктуру негативно позначаються на роботі 87% українських підприємств.

Опитування впливу війни на бізнес в Україні

Результати щомісячного опитування Інституту економічних досліджень (ІЕД) Український бізнес під час війни свідчать, що 7% компаній протягом року зазнали прямих пошкоджень майна або товарів.

Ще 41% підприємств зіткнулися з непрямими втратами через перебої з постачанням та подорожчання ресурсів.

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Водночас 43% респондентів заявили, що їхні підприємства не зазнали руйнувань, однак вважають загрозу реальною. Лише 9% опитаних повідомили, що впродовж останніх місяців не відчували ризиків для логістики через російські удари.

Найвідчутніше атаки РФ позначаються на вартості сировини та ресурсів, а також на транспортних витратах. На ці проблеми вказали близько 43-44% учасників опитування.

Дещо менше підприємств повідомили про труднощі з постачанням продукції клієнтам і дотриманням термінів доставки — 37% та 38% відповідно. Проблеми зі зберіганням продукції відзначили 31% респондентів, а з доступністю сировини — 33%.

Серед пріоритетних заходів державної підтримки бізнес найчастіше називає розширення програм компенсації та страхування воєнних ризиків — за це висловилися 80% опитаних.

Ще по 78% вказали на необхідність посилення фізичного захисту складів і підтримки операційної спроможності підприємств.

В ІЕД зазначають, що наслідки ударів по логістиці бізнес нині відчуває переважно через зростання витрат, а не через фізичний дефіцит товарів. Ринок поки адаптується до ризиків, зокрема завдяки перерозподілу логістичних потоків.

Інститут економічних досліджень — незалежний український аналітичний центр, який працює з 1999 року та спеціалізується на економічному аналізі й дослідженнях бізнес-середовища.

Звіт підготовлений за результатами 52-ї хвилі щомісячного опитування Український бізнес під час війни, яке проводили з 17 до 31 серпня 2026 року.

У ньому взяли участь 465 підприємств. Також було проведено фокус-групу за участю дев’яти представників бізнесу та бізнес-асоціацій.

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