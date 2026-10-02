Ограничение движения в Киеве во время тревоги: какие мосты перекрыты
- В Киеве во время воздушной тревоги действуют временные ограничения движения транспорта.
- В Патрульной полиции призвали киевлян и гостей столицы учитывать ограничения при планировании маршрута.
В Киеве во время воздушной тревоги сейчас действуют временные ограничения дорожного движения транспорта.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Как курсирует транспорт по киевским мостам во время тревоги
Сейчас в столице действуют следующие ограничения дорожного движения во время воздушной тревоги:
- Дарницкий мост — транспорт движется по одной полосе с правого берега на левый;
- мост Метро — движение транспорта с левого на правый берег перекрывается;
- Подольский мостовой переход — движение транспорта с левого на правый берег перекрывается;
- Южный мост после очередной атаки врага полностью закрыт для движения автотранспорта и метро.
Начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий призвал жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к изменениям в организации дорожного движения и учитывать эту информацию при планировании маршрута поездки.
Что известно об атаках РФ на Южній мост
Российские войска атакуют Южный мост в Киеве с 1 октября.
В четверг около полудня два дрона упали возле опорной конструкции моста, когда по нему двигался поезд метро “зеленой” линии. Пассажиры и машинист не пострадали.
Вечером того же дня еще один российский БпЛА повредил опору моста, проезжую часть, отбойник и защитную бетонную конструкцию метро.
Сегодня утром и вечером Южный мост снова подвергся вражеским ударам.