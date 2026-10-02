В Киеве во время воздушной тревоги сейчас действуют временные ограничения дорожного движения транспорта.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Как курсирует транспорт по киевским мостам во время тревоги

Сейчас в столице действуют следующие ограничения дорожного движения во время воздушной тревоги:

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Дарницкий мост — транспорт движется по одной полосе с правого берега на левый;

мост Метро — движение транспорта с левого на правый берег перекрывается;

Подольский мостовой переход — движение транспорта с левого на правый берег перекрывается;

Южный мост после очередной атаки врага полностью закрыт для движения автотранспорта и метро.

Начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий призвал жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к изменениям в организации дорожного движения и учитывать эту информацию при планировании маршрута поездки.

Что известно об атаках РФ на Южній мост

Российские войска атакуют Южный мост в Киеве с 1 октября.

В четверг около полудня два дрона упали возле опорной конструкции моста, когда по нему двигался поезд метро “зеленой” линии. Пассажиры и машинист не пострадали.

Вечером того же дня еще один российский БпЛА повредил опору моста, проезжую часть, отбойник и защитную бетонную конструкцию метро.

Сегодня утром и вечером Южный мост снова подвергся вражеским ударам.

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