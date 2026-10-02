Кличко заявил об очередном попадании в Южный мост в Киеве
- Вечером 2 октября россияне снова атаковали Южный мост в Киеве.
- Об атаке сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Вечером 2 октября Южный мост снова подвергся вражеской атаке. Экстренные службы направляются к месту попадания.
Об этом в пятницу заявил мэр города Виталий Кличко.
Россияне атаковали Южный мост
— Снова попадание в Южный мост. Напомню, мост после нескольких атак врага сейчас закрыт для движения автотранспорта и метро, — сообщил городской голова.
Напомним, российские войска атакуют Южный мост в Киеве с 1 октября.
В четверг около полудня два дрона упали неподалеку от опорной конструкции моста в момент, когда по нему двигался поезд “зеленой” линии метро. Пассажиры и машинист не пострадали.
Вечером того же дня еще один российский БпЛА повредил опору моста, проезжую часть, отбойник и защитную бетонную конструкцию метро.
Сегодня утром Южный мост снова попал под удар.
Кличко заявил, что движение поездов метро по Южному мосту в Киеве во время желтого уровня воздушной тревоги могут восстановить после получения экспертного заключения о состоянии сооружения.
По его словам, возобновление движения возможно после того, как научные институты предоставят экспертное заключение о состоянии Южного моста.