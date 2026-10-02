Вечером 2 октября Южный мост снова подвергся вражеской атаке. Экстренные службы направляются к месту попадания.

Об этом в пятницу заявил мэр города Виталий Кличко.

Россияне атаковали Южный мост

— Снова попадание в Южный мост. Напомню, мост после нескольких атак врага сейчас закрыт для движения автотранспорта и метро, — сообщил городской голова.

Напомним, российские войска атакуют Южный мост в Киеве с 1 октября.

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В четверг около полудня два дрона упали неподалеку от опорной конструкции моста в момент, когда по нему двигался поезд “зеленой” линии метро. Пассажиры и машинист не пострадали.

Вечером того же дня еще один российский БпЛА повредил опору моста, проезжую часть, отбойник и защитную бетонную конструкцию метро.

Сегодня утром Южный мост снова попал под удар.

Кличко заявил, что движение поездов метро по Южному мосту в Киеве во время желтого уровня воздушной тревоги могут восстановить после получения экспертного заключения о состоянии сооружения.

По его словам, возобновление движения возможно после того, как научные институты предоставят экспертное заключение о состоянии Южного моста.

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