В Казахстане задержали украинку Любовь Рожанскую. Она приехала забрать внука и вернуться с ним в Украину. Россия обвиняет ее в похищении ребенка.

Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в субботу, 3 октября.

Любовь Рожанскую задержали в Казахстане по запросу России

— Госпожа Любовь прибыла в Казахстан по гуманитарным соображениям, чтобы забрать своего несовершеннолетнего внука и вернуть его в Украину. Вместо этого сама оказалась под стражей из-за уголовного дела, которое Россия возбудила в 2023 году, — рассказал Лубинец.

Лубинец утверждает, что “новые родственники” ребенка в России, действуя совместно с ФСБ, связались с Рожанской и намеренно убеждали ее выехать из Украины, чтобы самостоятельно забрать внука. Женщина поверила им и отправилась в Астану, не зная, что в России уже готовят ее задержание.

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Омбудсмен опубликовал видео, на котором зафиксирована фейковая посадка мальчика на самолет в Казахстан. По его словам, видео специально инсценировали, чтобы убедить женщину приехать.

По словам Лубинца, передача Рожанской под контроль российских силовых структур создаст серьезную угрозу ее личной безопасности, здоровью и соблюдению ее базовых прав.

Он призвал омбудсмена Казахстана Артура Ластаевая не допустить экстрадиции, выдачи или принудительного перемещения Любови Рожанской в РФ.

Напомним, 1 октября в Казахстане по запросу России задержали украинку Любовь Рожанскую. В РФ женщину обвинили в похищении ребенка. Отец мальчика служит в Силах обороны.

Сейчас женщина находится в изоляторе временного содержания в Астане. В ближайшее время должен состояться суд, который будет рассматривать вопрос ее экстрадиции в Россию.

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