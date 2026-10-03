У Казахстані затримали українку Любов Рожанську. Вона приїхала забрати онука та повернутися з ним в Україну. Росія звинувачує її у викраденні дитини.

Про це заявив український омбудсмен Дмитро Лубінець у суботу, 3 жовтня.

Любов Рожанську затримали в Казахстані за запитом Росії

– Пані Любов прибула до Казахстану з гуманітарних міркувань, щоб забрати свого неповнолітнього онука та повернути його в Україну. Натомість сама опинилася під вартою через кримінальну справу, яку Росія порушила у 2023 році, – розповів Лубінець.

Він стверджує, що “нові родичі” дитини в Росії, діючи спільно з ФСБ, зв’язалися з Рожанською та навмисно переконали її виїхати з України та самостійно забрати онука. Жінка повірила їм і вирушила до Астани, не знаючи, що в Росії вже готують її затримання.

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Омбудсмен опублікував відео, на якому зафіксовано фейкову посадку хлопчика на літак до Казахстану. За його словами, відео спеціально інсценували, щоб переконати жінку приїхати.

Лубінець наголосив, що передача Рожанської під контроль російських силових структур створить серйозну загрозу її особистій безпеці, здоров’ю й дотриманню її основних прав.

Він закликав омбудсмена Казахстану Артура Ластаєва не допустити екстрадиції, видачі чи примусового переміщення Любові Рожанської до РФ.

Нагадаємо, 1 жовтня в Казахстані за запитом Росії затримали українку Любов Рожанську. У РФ жінку звинуватили у викраденні дитини. Батько хлопчика служить у Силах оборони.

Наразі жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання в Астані. Найближчим часом має відбутися суд, який розглядатиме питання її екстрадиції до Росії.

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