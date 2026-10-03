Украл трамвай, чтобы покататься: в Киеве задержали слесаря депо
В Киеве 20-летний работник трамвайного депо в состоянии алкогольного опьянения угнал резервный трамвай и выехал на нем по маршруту. Правоохранители задержали правонарушителя.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве.
В Киеве нетрезвый слесарь депо угнал трамвай
В полицию обратилась диспетчер трамвайного депо, которая сообщила об исчезновении резервного вагона с территории предприятия. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции.
Как выяснили правоохранители, к преступлению причастен 20-летний киевлянин, работающий слесарем механизированного состава этого же депо.
Убедившись, что поблизости нет свидетелей, он зашел в кабину, запустил трамвай и двинулся по направлению к станции метро Бориспольская.
Работникам депо пришлось обесточить контактную сеть, чтобы остановить угнанное транспортное средство. После остановки вагона полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Обзор на состояние опьянения с помощью прибора Драгер показал в крови задержанного 1,41 промилле алкоголя. К счастью, во время поездки обошлось без дорожно-транспортных происшествий.
Во время общения с правоохранителями киевлянин объяснил свой поступок тем, что ему просто очень нравится ездить на трамваях.
Следователи уже сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.