В Киеве 20-летний работник трамвайного депо в состоянии алкогольного опьянения угнал резервный трамвай и выехал на нем по маршруту. Правоохранители задержали правонарушителя.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве.

В Киеве нетрезвый слесарь депо угнал трамвай

В полицию обратилась диспетчер трамвайного депо, которая сообщила об исчезновении резервного вагона с территории предприятия. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции.

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Как выяснили правоохранители, к преступлению причастен 20-летний киевлянин, работающий слесарем механизированного состава этого же депо.

Убедившись, что поблизости нет свидетелей, он зашел в кабину, запустил трамвай и двинулся по направлению к станции метро Бориспольская.

Работникам депо пришлось обесточить контактную сеть, чтобы остановить угнанное транспортное средство. После остановки вагона полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Обзор на состояние опьянения с помощью прибора Драгер показал в крови задержанного 1,41 промилле алкоголя. К счастью, во время поездки обошлось без дорожно-транспортных происшествий.

Во время общения с правоохранителями киевлянин объяснил свой поступок тем, что ему просто очень нравится ездить на трамваях.

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Следователи уже сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Фото : Нацполиция

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