Викрав трамвай, щоб покататися: у Києві затримали слюсаря депо
У Києві 20-річний працівник трамвайного депо в стані алкогольного сп’яніння викрав резервний трамвай і виїхав на ньому за маршрутом. Правоохоронці затримали правопорушника.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Києві.
У Києві нетверезий слюсар депо викрав трамвай
До поліції звернулася диспетчерка трамвайного депо, яка повідомила про зникнення резервного вагона з території підприємства. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції.
Як з’ясували правоохоронці, до злочину причетний 20-річний киянин, який працює слюсарем механізованого складу цього ж депо.
Переконавшись, що поблизу немає свідків, він зайшов до кабіни, запустив трамвай та рушив у напрямку станції метро Бориспільська.
Працівникам депо довелося знеструмити контактну мережу, щоб зупинити викрадений транспортний засіб. Після зупинки вагона поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер показав у крові затриманого 1,41 проміле алкоголю. На щастя, під час поїздки обійшлося без дорожньо-транспортних пригод.
Під час спілкування з правоохоронцями киянин пояснив свій вчинок тим, що йому просто дуже подобається їздити на трамваях.
Слідчі вже повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до п’яти років.