США запропонували провести наприкінці жовтня нову тристоронню зустріч за участю представників України, Росії та американської сторони. Переговори можуть відбутися на технічному рівні.

Зеленський про нові переговори за участі України, Росії та США

Як заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві, наразі Сполучені Штати підтримують контакти як з Україною, так і з Росією.

Зеленський повідомив, що американська сторона запропонувала провести наприкінці жовтня тристоронню зустріч на технічному рівні. Серед можливих місць проведення переговорів розглядаються Об’єднані Арабські Емірати або інша країна, яку запропонує Вашингтон.

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– Американська сторона сьогодні контактує з Україною, з Росією і пропонує до кінця жовтня на технічному рівні в тристоронньому форматі якимось чином провести зустріч. Я вчора їм підтвердив, що (…) ми відкриті до (участі у зустрічі, – Ред.) в Еміратах або іншій країні, яку запропонує американська сторона, – повідомив голова нашої держави.

Водночас президент уточнив, що не має точної інформації, чи вже передали аналогічну пропозицію російській стороні.

За його словами, США або вже звернулися до Москви з відповідною ініціативою, або мають зробити це найближчим часом.

Україна, наголосив Зеленський, позитивно ставиться до можливості проведення нових переговорів і очікуватиме на відповідь Росії.

— Ми реагуємо позитивно на перемовини, — зазначив президент.

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