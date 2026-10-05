В течение 4 октября и в ночь на 5 октября Силы обороны нанесли удары по ряду военных объектов российского врага на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Удары по вражеским целям

В частности, в районе Донецка поражен объект, где российские подразделения хранили и запускали ударные беспилотники.

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Также в районе Донецка поражен узел связи войск врага.

В районе Бердянска Запорожской области Силы обороны нанесли удар по пункту управления противника и складу беспилотников.

Вблизи Любимовки на Запорожье украинские военные поразили ремонтное подразделение российской армии.

Силы обороны также атаковали места сосредоточения личного состава оккупантов. Поражение зафиксировано в районе Камыш-Зари Запорожской области, Успенки Луганской области и Донецка.

В Генштабе подчеркнули, что системное уничтожение таких объектов имеет целью ослабить возможности российской армии использовать ударные БПЛА для атак по Украине, в том числе по гражданской инфраструктуре.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 685-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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