ВСУ поразили место запуска ударных БПЛА, склад и пункт управления оккупантов
- В Донецке поражен объект хранения и запуска ударных БПЛА РФ.
- Вблизи Любимовки поражено ремонтное подразделение армии РФ.
- Силы обороны также нанесли удары по местам сосредоточения личного состава оккупантов.
В течение 4 октября и в ночь на 5 октября Силы обороны нанесли удары по ряду военных объектов российского врага на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Удары по вражеским целям
В частности, в районе Донецка поражен объект, где российские подразделения хранили и запускали ударные беспилотники.
Также в районе Донецка поражен узел связи войск врага.
В районе Бердянска Запорожской области Силы обороны нанесли удар по пункту управления противника и складу беспилотников.
Вблизи Любимовки на Запорожье украинские военные поразили ремонтное подразделение российской армии.
Силы обороны также атаковали места сосредоточения личного состава оккупантов. Поражение зафиксировано в районе Камыш-Зари Запорожской области, Успенки Луганской области и Донецка.
В Генштабе подчеркнули, что системное уничтожение таких объектов имеет целью ослабить возможности российской армии использовать ударные БПЛА для атак по Украине, в том числе по гражданской инфраструктуре.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 685-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.