Упродовж 4 жовтня та в ніч проти 5 жовтня Сили оборони завдали ударів по низці військових об’єктів російського ворога на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Удари по ворожих цілях

Зокрема, у районі Донецька уражено об’єкт, де російські підрозділи зберігали та запускали ударні безпілотники.

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Також у районі Донецька уражено вузол зв’язку військ ворога.

У районі Бердянська Запорізької області Сили оборони завдали удару по пункту управління противника та складу безпілотників.

Поблизу Любимівки на Запоріжжі українські військові уразили ремонтний підрозділ російської армії.

Сили оборони також атакували місця зосередження особового складу окупантів. Ураження зафіксовано в районі Комиш-Зорі Запорізької області, Успенки Луганської області та Донецька.

У Генштабі наголосили, що системне знищення таких об’єктів має на меті послабити можливості російської армії використовувати ударні БпЛА для атак по Україні, зокрема по цивільній інфраструктурі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 685-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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