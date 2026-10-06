Кількість поправок до урядового проєкту державного бюджету України на 2027 рік стала рекордною щонайменше за 24 роки. Народні депутати внесли до документа 5236 пропозицій.

Про це повідомила голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа у вівторок, 6 жовтня.

До держбюджету-2027 подали понад 5 тис. правок – Підласа

– Це (кількість правок до проєкту бюджету, – Ред.) в 1,5 рази більше, ніж в минулому році і рекорд за щонайменше 24 роки (статистика загалом ведеться з Бюджету-2003), – розповіла вона.

За оцінкою Підласи, близько двох третин поданих поправок є так званим законодавчим спамом. Депутати вносять для того, щоб годинами виступати в сесійній залі або домагатися врахування бажаних поправок.

Зараз дивляться

– Якщо витрачати хоча б 90 секунд на кожну правку, то їх розгляд займе понад 16 повних робочих днів. Зрозуміло, що поправки до законопроєктів потрібні, але в усьому має бути здоровий глузд. Паралельно з бюджетом Рада має голосувати й інші закони, які критичні для отримання міжнародного фінансування, – наголосила голова парламентського бюджетного комітету.

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2027 рік.

Основним пріоритетом документа визначено фінансування сектору безпеки та оборони. На нього планують спрямувати 4 трлн 885 млрд грн.

Фото: Роксолана Підласа

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