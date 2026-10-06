К концу минувших суток на фронте произошло 118 боевых столкновений. Враг нанес 57 авиационных ударов, сбросил 183 управляемых авиабомба. Кроме того, оккупанты использовали 6014 дронов-камикадзе и совершил 1780 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 6 октября 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 686-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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