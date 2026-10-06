Марта Бондаренко, редактор ленты
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Карта боевых действий на 6 октября 2026 – ситуация на фронте
К концу минувших суток на фронте произошло 118 боевых столкновений. Враг нанес 57 авиационных ударов, сбросил 183 управляемых авиабомба. Кроме того, оккупанты использовали 6014 дронов-камикадзе и совершил 1780 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 6 октября 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 686-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
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