Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Карта бойових дій на 6 жовтня 2026 – ситуація на фронті
На кінець минулої доби на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Ворог завдав 57 авіаційних ударів, скинув 183 керовані авіабомби. Крім того, окупанти використали 6014 дронів-камікадзе та здійснив 1780 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 6 жовтня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 686-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
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