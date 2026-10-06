В ночь на 6 октября российские войска атаковали Украину 137 беспилотниками разных типов, среди которых 49 реактивных Shahed.

Ночная атака на Украину 6 октября 2026 года

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, атака началась около 18:00 5 октября.

Россия применила ударные дроны Shahed, Гербера, Бандероль/Дань-Т, а также беспилотники-имитаторы типа Пародия.

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Запуски осуществлялись из районов Орла, Курска, Шаталового, Миллерового и Приморско-Ахтарского в РФ, а также из временно оккупированных Донецка, Гвардейского в Крыму и из акватории Азовского моря.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 114 российских беспилотников разных типов.

В то же время, зафиксировано попадание вражеских средств воздушного нападения на 17 локациях. Еще на четырех местах упали обломки сбитых дронов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

В Воздушных силах подчеркнули, что атака продолжается — в воздушном пространстве Украины остаются несколько вражеских беспилотников.

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