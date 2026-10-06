Ночная атака на Украину: сколько из 137 дронов сбила ПВО
- В ночь на 6 октября РФ атаковала Украину 137 ударными БпЛА разных типов, среди которых 49 реактивных Shahed.
- В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько вражеских целей сбила украинская ПВО, а на скольких локациях упали обломки сбитых дронов.
В ночь на 6 октября российские войска атаковали Украину 137 беспилотниками разных типов, среди которых 49 реактивных Shahed.
Ночная атака на Украину 6 октября 2026 года
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, атака началась около 18:00 5 октября.
Россия применила ударные дроны Shahed, Гербера, Бандероль/Дань-Т, а также беспилотники-имитаторы типа Пародия.
Запуски осуществлялись из районов Орла, Курска, Шаталового, Миллерового и Приморско-Ахтарского в РФ, а также из временно оккупированных Донецка, Гвардейского в Крыму и из акватории Азовского моря.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 114 российских беспилотников разных типов.
В то же время, зафиксировано попадание вражеских средств воздушного нападения на 17 локациях. Еще на четырех местах упали обломки сбитых дронов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.
В Воздушных силах подчеркнули, что атака продолжается — в воздушном пространстве Украины остаются несколько вражеских беспилотников.