У ніч проти 6 жовтня російські війська атакували Україну 137 безпілотниками різних типів, серед яких 49 реактивних Shahed.

Нічна атака на Україну 6 жовтня 2026 року

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, атака розпочалася близько 18:00 5 жовтня. Росія застосувала ударні дрони Shahed, Гербера, Бандероль/Дань-Т, а також безпілотники-імітатори типу Пародія.

Запуски здійснювалися з районів Орла, Курська, Шаталового, Міллерового та Приморсько-Ахтарська у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька, Гвардійського в Криму та з акваторії Азовського моря.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:00 українська протиповітряна оборона збила або подавила 114 російських безпілотників різних типів.

Водночас зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу на 17 локаціях. Ще на чотирьох місцях впали уламки збитих дронів.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває — у повітряному просторі України залишаються кілька ворожих безпілотників.

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