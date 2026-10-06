Українська розвідка отримала нові дані про підготовку РФ до чергового масованого удару.

Зеленський про підготовку РФ до чергової масованої атаки України

Як повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради з урядовцями, військовими та керівниками ключових служб, Україна отримала сьогодні оновлену інформацію від розвідки щодо підготовки РФ до масованого удару.

За словами Зеленського, Україна готує протидію, а частина першочергових завдань уже виконується.

Зараз дивляться

Окрему увагу під час наради приділили захисту українського неба. Міністр оборони та командувач Повітряних сил доповіли про розподіл засобів ППО та організацію рубежів прикриття ключових об’єктів.

Україна забезпечує необхідну амуніцію для винищувачів F-16, засоби перехоплення та протиракети. Водночас найскладнішою залишається ситуація із засобами протидії балістичним ракетам, постачання яких залежить від міжнародних партнерів.

Також уряд та обласні адміністрації підготували додаткові логістичні рішення у відповідь на російські удари по українській логістиці.

Водночас президент повідомив, що російські війська протягом доби атакували кілька медичних закладів в Україні, зокрема лікарні у Краматорську та Кривому Розі. Після російських ударів по лікарнях оперативно працювали підрозділи ДСНС та інші відповідальні служби.

Фото: Володимир Зеленський

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.