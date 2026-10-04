Украина одновременно развивает несколько направлений для противодействия реактивным дронам типа Shahed. Первые результаты уже демонстрируют дроны-перехватчики Барс.

Зеленский об испытаниях дронов-перехватчиков и ракет

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Киеве, у перехватчиков Барс уже есть успешные боевые применения и попадания по воздушным целям. В настоящее время их эффективность составляет около 30%.

Президент подчеркнул, что Украина работает не только над Барсами. Другие производители также разрабатывают собственные дроны-перехватчики и постепенно проходят необходимые этапы испытаний.

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Зеленский выразил надежду, что конкуренция между производителями поможет быстрее усовершенствовать такие системы.

Он также обратил внимание на дальность полета перехватчиков, отметив, что по своим характеристикам они уже приближаются к ракетам.

Отдельно глава государства сообщил о договоренностях с Германией относительно совместного производства дронов-перехватчиков.

Украина должна получить 2000 Барсов. По словам Зеленского, германская сторона уже предоставила финансирование для реализации этой программы.

Параллельно Украина развивает и другие средства борьбы с воздушными целями.

Еще одним направлением есть программа малых ракет. Зеленский не стал называть ее участников и производителей, однако сообщил, что первые результаты ожидаются уже в этом месяце.

— Дальше малые ракеты, программа малых ракет. Не буду говорить сейчас о названиях. Их несколько видов. Мы, очевидно, увидим результат в этом месяце. В конце, во второй половине этого месяца, – сказал он.

На данный момент такие средства еще не применяются массово. В случае успешных испытаний, Украина сможет оперативно увеличить объемы заказов.

Также Украина начала более активно развивать программу турелей для защиты объектов от воздушных атак.

По словам Зеленского, на разных объектах планируется разместить десятки таких систем. Они обязаны стать дополнительным элементом защиты инфраструктуры от российских ударов.

Президент также сообщил, что сейчас идет работа над тем, чтобы F-16 использовали 5-6 тыс. 20 мм снарядов в сутки.

– Мы вчера контактировали с польской стороной, с премьер-министром. Будем завтра также разговаривать с Дональдом (Туском, – Ред.), с Эммануэлем (Макроном, – Ред.), – отметил он.

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