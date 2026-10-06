Протягом 5 жовтня та в ніч проти 6 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів на тимчасово окупованих територіях. Унаслідок атак знищено склади, пункти управління та телекомунікаційні вузли російської армії.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Ураження пунктів управління, складів та вузла зв’язку РФ

Українські захисники завдали точних ударів по ключових елементах військової інфраструктури та логістики російської армії у кількох областях.

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Зокрема, у районі тимчасово окупованого Донецька підрозділи ЗСУ уразили телекомунікаційний вузол російських загарбників. Крім того, завдано удару по місцю зосередження живої сили російських військ у районі селища Бурлацьке.

У районі населеного пункту Щасливцеве на Херсонщині уражено пункт управління одного з підрозділів російської армії.

У районі Сіверськодонецька на Луганщині українські воїни уразили склад ворожих безпілотних літальних апаратів, а в районі Хрустального — склад боєприпасів. Також завдано удару по скупченню живої сили окупантів біля Сокологірська.

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони України продовжують методично знищувати військові об’єкти російської окупаційної армії.

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