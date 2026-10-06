Україна посилює роботу над ефективним використанням засобів радіоелектронної боротьби для протидії російським дронам. Пріоритетним напрямом залишається виробництво далекобійних безпілотників, які використовуються для ударів по території РФ.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив за підсумками засідання Ставки у вівторок, 6 жовтня.

Зеленський озвучив головні рішення Ставки

Під час засідання представили детальні доповіді щодо можливостей систем РЕБ та їхнього застосування для захисту української інфраструктури. За словами президента, цей компонент оборони відіграє значну роль у знешкодженні російських Шахедів.

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На Ставці розглянули технологічні пріоритети Росії на поточний і наступний роки та постачання до РФ критично важливих компонентів й обладнання, необхідних для виробництва зброї.

– Була доповідь ГУР по технологічних пріоритетах росіян на цей і наступний роки, а також про відповідне постачання в Росію критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї, – зазначається в повідомленні.

За підсумками доповіді Головного управління розвідки підготують нові пакети санкцій. ГУР має надати відповідні пропозиції Кабінету міністрів та Раді національної безпеки і оборони України.

– Працюємо і щодо синхронізації наших санкцій в юрисдикціях партнерів, – зазначив Зеленський.

На засіданні Ставки визначили ключові завдання щодо забезпечення українських сил далекобійними безпілотниками на наступний рік. Президент наголосив, що основним показником у цьому напрямі має стати спроможність України відповідати на російські атаки власними ударами.

– Головний критерій – у нас має бути здатність дзеркально відповідати на російські удари, – заявив Зеленський.

Раніше президент говорив, що Україна паралельно працює над розвитком кількох напрямів протидії реактивним дронам Shahed. Перші результати вже показують дрони-перехоплювачі Барс.

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